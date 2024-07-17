На СНСЗ в Петербурге заложат корабль противоминной обороны "Виктор Корнер"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Корабль противоминной обороны "Виктор Корнер", который станет тринадцатым в линейке проекта 12700, заложат во вторник на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Шестнадцатого июля на предприятии ОСК Средне-Невском судостроительном заводе состоится торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны проекта 12700 шифр "Александрит" ... Корабль противоминной обороны "Виктор Корнер" станет тринадцатым в линейке проекта 12700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе", - сообщил завод.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Корабль проекта 12700 предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет около 890 тонн, длина – около 62 метров, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - около 16 узлов, экипаж - 44 человека.

Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами как в воде, так и в морском грунте. Они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Оснащены новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеют высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальные тральщики с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.

Корабли противоминной обороны нового поколения в перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, как ожидается, существенно повысив эффективность выполнения задач.