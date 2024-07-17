Лесополоса везения: как расчеты БПЛА поддерживают наши штурмовые группы

Сегодня штурмовые действия уже невозможно представить без плотного взаимодействия с малыми БПЛА — как для разведки и управления, так и в качестве ударной силы. Расчеты дронов дают командирам картину боя, сопровождая бойцов, корректируют огонь минометов или артиллерии более высокого уровня и сами могут поражать цели, если те неудобны для других огневых средств. «Известия» узнали, как работает расчет беспилотников штурмового подразделения группировки войск «Центр».

Сегодня штурмовые действия уже невозможно представить без плотного взаимодействия с малыми БПЛА — как для разведки и управления, так и в качестве ударной силы. Расчеты дронов дают командирам картину боя, сопровождая бойцов, корректируют огонь минометов или артиллерии более высокого уровня и сами могут поражать цели, если те неудобны для других огневых средств. «Известия» узнали, как работает расчет беспилотников штурмового подразделения группировки войск «Центр».

Боевой расчет

В группе БПЛА сегодня вместе работают командир, оператор коптера-разведчика (он же используется и для сброса гранат) и пилот FPV-дрона-камикадзе.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Начинаем мы свою работу раньше всех. То есть закатываемся на наши позиции до штурмовиков и начинаем движение. Смотрим лесополки, смотрим их маршрут, как они пойдут, куда им нужно дойти. Досконально смотрим каждую лесополку. Если же нашли какое-нибудь укрепление противника, передаем эту информацию своему командиру, а он уже взаимодействует со штурмовой группой. Она будет в курсе — находим ориентир, показываем точку, где это всё находится. А штурмовая группа уже знает, что делать, — рассказывает оператор коптера-разведчика с позывным Шайба.

Кроме корректировки артиллерии разведчик «ведет» и пилота FPV-дрона. Ширина обзора у последнего небольшая, поэтому маршрут и заход на цель происходят под наблюдением и по указанию оператора второго коптера, который видит более полную картину. Шайба поясняет, что во время недавних боев вместе с дронами-камикадзе участвовал в уничтожении не менее шести огневых точек противника. Приходилось ему и самому уничтожать технику сбросом боеприпаса — это был вражеский пикап, точку стоянки которого удалось засечь незадолго до этого.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Летал, наблюдал лесополосы, сопровождал наших штурмовиков. Заметил, что по дороге выезжает пикап и движется в сторону нашей группы, где идут штурмовые действия. При помощи своего расчета быстро подцепили сброс и скинули четко на капот. Машина сломалась, пехота убежала, — рассказывает Шайба.

Он родом с Урала, сейчас ему 21 год, в армию пошел добровольцем. А профессию оператора получил уже в войсках на трехмесячных курсах. На передовой в активных боях с ноября прошлого года.

— Поехал из-за того, что поехал отец. Он в другой бригаде, я здесь. Виделись с ним здесь, в Авдеевке. Когда я пошел в армию, отец поругался чуть-чуть, а потом смирился и сказал, что гордится мной, — объясняет Шайба. Дома его ждут мама и две сестры, которые помогают ей, пока оба мужчины на фронте.

Вместе с Шайбой работает оператор FPV-дронов с позывным Кабан, который также пришел на фронт добровольцем. Он шел целенаправленно — хотел быть именно оператором ударного беспилотника. FPV-дроны очень требовательны к навыкам оператора: необходимо за сотни часов тренировок выработать моторику, тренировать вестибулярный аппарат для работы в очках, и это не считая навыков инженерного дела и общей подготовки. Боец доволен, что ему удалось освоить все необходимые навыки.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Среди уничтоженных целей у него пока нет бронетехники противника. Обеспечивая поддержку штурмовиков, он поражал замаскированные в посадках огневые точки и живую силу врага.

— Мы попадаем, и люди проходят дальше. Чем больше мы попадем, тем больше они продвинутся вперед. Им будет намного легче и свободнее, — объясняет Кабан.

Командирский опыт

Командир группы с позывным Кот рассказывает о том, что кроме непосредственных навыков полетов важна и тактика действий.

— Мы к каждой задаче готовимся по-разному, в зависимости от рельефа местности. Заранее выезжаем до начала задачи, готовим себе место, пути отхода, новые ключевые точки, с которых, возможно, будем работать, постоянно меняем дислокацию, — говорит Кот. Кроме двух операторов и командира с группой на задачу также всегда выезжает оператор-сапер.

Кот так же, как и его товарищи, пришел в армию добровольцем. Но свой боевой путь начал в качестве рядового в штурмовом подразделении, где уже во время боев стал командиром штурмового взвода. А профессию беспилотчика получил после отпуска по предложению командования.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Где-то ты по опыту понимаешь лучше, чем просто оператор. Мы с командирами обмениваемся информацией и так разбиваем врага, продвигаемся вперед, — рассказывает Кот о том, как его опыт командира штурмового взвода помогает сегодня в непосредственной поддержке штурмовиков с воздуха.

В апреле этого года «Известия» увидели работу пункта управления беспилотниками. Там дежурная смена в режиме онлайн наблюдает то, что видят операторы различных БПЛА сразу нескольких взаимодействующих подразделений. В высоком качестве транслируется картинка со всех аппаратов, находящихся в воздухе. Аналогичные возможности у штабов, ведущих управление боем, артиллерийских и разведывательных подразделений. Они одновременно получают трансляцию и могут оперативно принимать решения.

Дмитрий Астрахань