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Военное обозрение

«Отпугнули проценты по сделке»: ВВС Таиланда сделали выбор между истребителями F-16 и Gripen E

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Источник изображения: topwar.ru

Одним из основных типов истребительной авиации ВВС Таиланда остается F-5. По данным IISS, на начало 2024 года на вооружении страны находилось 25 самолетов этой модели в различных модификациях, а также 50 F-16A/B и 11 Gripen C/D.

В целях замены устаревшего парка F-16A/B правительство проводит тендер, в котором главными соперниками стали шведский Gripen E и американский F-16 Block 70. При этом в окончательном отчёте ВВС выбор сделан в пользу шведского самолета.

Естественной заменой для F-16A/B являлся F-16 Block 70, последняя версия популярного американского истребителя. США даже предложили новую модель в лизинг, но процентные ставки по сделке отпугнули Таиланд

- говорится в издании Bangkok Post.

Учитывая, что ВВС страны также эксплуатируют Gripen в версии JAS-39C/D, было решено закупить Gripen E.

Gripen E, ранее имевший обозначение Gripen NG, с момента своего появления нашел только двух заказчиков. Швеция приобрела 60 самолетов, а Бразилия – 36 машин и планирует закупить новую партию.

Gripen E разработан, чтобы одерживать победы над любым противником. Нанося удар первым, он меняет правила игры

- говорится на сайте производителя Saab.

В то же время необходимо искать замену и F-5: последняя состоящая из них эскадрилья должна прекратить службу в 2025-2030 годах.

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Страны
Бразилия
США
Таиланд
Швеция
Продукция
F-16
F-5
Gripen NG
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