Южная Корея анонсировала "ядерные учения" с американскими военными

Южная Корея и США проведут учения по управлению ядерными силами на полуострове
МОСКВА, 15 июля/ Радио Sputnik. Южная Корея совместно с ВС США намерена отработать реализацию согласованных принципов управления ядерными силами и проведение на Корейском полуострове операций с ядерным оружием, сообщили в офисе президента республики Юн Сок Ёля.
На совещании присутствовали заместители министров иностранных дел, по делам объединения, обороны и заместитель главы разведслужбы. Как следует из обнародованного сообщения, они детально рассмотрели меры реализации договоренностей, достигнутых на саммите НАТО в Вашингтоне, и подтвердили приверженность их выполнению.
Кроме того, было принято решение о проведении процедурной и технической подготовок для как можно скорейшего начала обмена информацией с НАТО по северокорейским вооружениям.
В эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о политике США по отношению к КНДР.