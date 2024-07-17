Южная Корея анонсировала "ядерные учения" с американскими военными

Военнослужащие США и Южной Кореи во время военных учений. Архивное фото.

Южная Корея и США проведут учения по управлению ядерными силами на полуострове

МОСКВА, 15 июля/ Радио Sputnik. Южная Корея совместно с ВС США намерена отработать реализацию согласованных принципов управления ядерными силами и проведение на Корейском полуострове операций с ядерным оружием, сообщили в офисе президента республики Юн Сок Ёля.

"Для продуктивной реализации "Руководящих принципов Южной Кореи и США по ядерному сдерживанию и ядерным операциям на Корейском полуострове" было решено системно и отдельно по каждой области продвигать обмены информацией, консультации, совместное планирование и исполнение в части управления ядерным оружием на Корейском полуострове. В ходе ежегодных южнокорейско-американских общеправительственных симуляций (TTS) и оборонных и военных штабных учений (TTX) будут также проводиться необходимые учения", – цитирует пресс-релиз РИА Новости.

На совещании присутствовали заместители министров иностранных дел, по делам объединения, обороны и заместитель главы разведслужбы. Как следует из обнародованного сообщения, они детально рассмотрели меры реализации договоренностей, достигнутых на саммите НАТО в Вашингтоне, и подтвердили приверженность их выполнению.

Кроме того, было принято решение о проведении процедурной и технической подготовок для как можно скорейшего начала обмена информацией с НАТО по северокорейским вооружениям.

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