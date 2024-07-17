Госдеп заявил, что США поддержат возможную готовность Украины к переговорам с РФ

По версии ведомства, решение на этот счет предстоит принимать Киеву

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что Соединенные Штаты поддержали бы возможную готовность Украины к переговорам с Россией.

"Так что, когда и если они захотят пригласить Россию на саммит, мы, конечно, это поддержим", - сказал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя перспективы проведения многосторонней конференции по Украине с участием Москвы.

По версии американского дипломата, решение на этот счет предстоит принимать Киеву.