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Генерал предрек роботизацию американской армии

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Фото: Lukas Balandis / IMAGO / Globallookpress.com
Фото: Lukas Balandis / IMAGO / Globallookpress.com.

Генерал Милли: через 10-15 лет треть Вооруженных сил США будут роботизированными

Через 10-15 лет до трети Вооруженных сил (ВС) США могут быть роботизированными, предрек 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли. Об этом сообщает Defense News.

«Я предполагаю, что Вооруженные силы США через 10-15 лет на треть, а может быть, и на 25-30 процентов будут роботизированы», — сказал военный 11 июля на мероприятии Axios, посвященном запуску бюллетеня «Будущее обороны».

По его словам, подобный прогноз основан на наблюдаемых трендах в развитии беспилотных технологий и систем искусственного интеллекта. Милли добавил, что развитие этих технологий позволяет военным по всему миру все быстрее принимать решения.

В апреле газета «Известия» сообщила, что инженерные войска России роботизируют при помощи наземных беспилотников.

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