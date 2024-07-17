Макрон призвал французских военных готовиться к "завтрашней войне"

Макрон: армии надо готовиться к завтрашней войне, а не той, что мы думали вчера

МОСКВА, 15 июля/ Радио Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал военных готовиться к "завтрашней войне вместо той, которую мы представляли себе вчера", пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что соответствующее заявление глава государства сделал накануне в обращении к высшим офицерам по случаю национального праздника – Дня взятия Бастилии.

Глава Пятой республики, среди прочего, заявил о необходимости учитывать уроки конфликта на Украине, призвал ускорить перевооружение армии и скорректировать военную программу на следующий год. При этом цель программы остается прежней – подготовить страну к возможному конфликту высокой интенсивности в рамках принятого военного бюджета, говорится в публикации.

В течение 2024–2030 годов он предусматривает увеличение расходов на 40% по сравнению с предыдущим бюджетом и достигает 413 миллиардов евро.

Радио Sputnik сообщало, что Макрон заявил о готовности продолжить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.