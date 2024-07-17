В России завершился весенний призыв на военную службу

В Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования направлены 150 тыс. человек, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Весенний призыв граждан на военную службу завершен, в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования призваны и направлены 150 тыс. человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Весенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2024 г. №222 весной этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тыс. человек", - сказали в Минобороны.

Призывные комиссии начали работу 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов РФ в войска (силы) начались 15 апреля.

Как и в предыдущие призывные кампании, подчеркнули в ведомстве, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора службы в различных видах ВС и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора. Призывников перед отправкой к местам прохождения службы обеспечили повседневной формой одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета, а также несессерами, банковскими и персональными электронными картами.

Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 15 рейсов самолетов авиации ВС РФ, 14 воинских эшелонов, 172 рейса гражданской авиации, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.