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Flotprom

Старейшую шведскую подлодку вновь спустили на воду

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Шведская головная дизель-электрическая подлодка класса "Сёдерманланд" вновь спущена на воду в рамках ремонта с продлением срока службы, заказанного в 2022 году. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает Naval News со ссылкой на пресс-службу компании Saab.

Субмарина "Сёдерманланд" вместе с тремя более новыми дизель-электрическими подлодками класса "Готланд" составляют небольшой подводный флот Швеции.

Подлодка "Сёдерманланд", Швеция

Saab


Построенная первой среди четырех однотипных подлодок, "Сёдерманланд" прошла в начале 2000-х годов масштабную модернизацию. Работы включали удлинение корпуса и установку воздухонезависимой энергетической установки. Также обновление затронуло ряд боевых систем, чтобы привести субмарину к уровню подлодок типа "Готланд". Остальные три ДЭПЛ класса "Сёдерманланд" прошли аналогичную модернизацию, но две из них позднее были проданы в Сингапур, где они служат до сих пор, а еще одна была выведена из эксплуатации в 2021 году.

Согласно изначальным планам, "Сёдерманланд" уже следовало "отправить на пенсию", но из-за задержки программы разработки и производства подлодок нового поколения срок службы решили продлить до 2030 года.

Подробности о заказанном в 2022 году ремонте не раскрывались. Saab в своем пресс-релизе после спуска ДЭПЛ на воду на верфи в Карлскруне описал проведенные работы как "модификации, улучшения возможностей и обширный капитальный ремонт".

В то же время Naval News отмечает, что еще в 2022 году Шведское управление оборонных заказов (FMV) использовало более осторожные формулировки. Так, единственной конкретной деталью, упомянутой FMV, было приобретение новых аккумуляторов, а также сопутствующие исследования на сумму 470 млн шведских крон (примерно 41 млн евро).

На основании этих фактов журналисты издания делают вывод, что в основном работы были сосредоточены на решении проблем с устареванием оборудования и на углубленном техническом обслуживании.

Подводное водоизмещение подлодки "Сёдерманланд" достигает 1500 тонн, длина корпуса – 60,5 метра, ширина – 6,1 метра, осадка – 5,6 метра. Под водой субмарина развивает скорость до 20 узлов. Экипаж – 24 человека.

Вооружение подлодки включает шесть 533-мм и три 400-мм торпедных аппарата. В составе арсенала также имеются мины.

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Страны
Сингапуp
Швеция
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