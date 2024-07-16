«Фёдора» заменила «Марфа»: космонавты опробовали управление человекоподобным роботом, который сможет работать на Луне

При разработке «Марфы» были учтены результаты испытаний, проведённых после возвращения «Фёдора» на Землю

Космонавты Анна Кикина и Дмитрий Петелин приняли участие в эксперименте по управлению антропоморфным роботом, совмещенным с мобильной платформой и функционирующим автономно. Об этом рассказала пресс-служба ЦПК (Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина).

Как рассказали в ЦПК, мобильного антропоморфного робота «Марфа» можно назвать наследником робота «Фёдора», с которым на борту МКС в 2019 году проводили эксперимент «Испытатель» космонавты Александр Скворцов и Алексей Овчинин.

При разработке «Марфы» были учтены результаты испытаний, проведённых после возвращения «Фёдора» на Землю. В ЦПК поделились подробностями:

Нынешний опытный образец «в перспективе подразумевает потенциальную возможность работы на поверхности Луны». Например, «Марфа» может собирать грунт. В своих «руках» в земных условиях она удержит до 5 кг груза, что эквивалентно 30 кг на спутнике Земли! Работает андроид за счёт батарей, сейчас, в экспериментальных условиях, его зарядки хватает на 2,5 часа, но в будущем, в случае использования Марфы на Луне, предполагается использование более мощных источников энергии, которые позволят работать автономно в режиме 24/7.

У «Марфы» есть несколько режимов управления. Робот может действовать автоматически, но в случае нештатных ситуаций космонавт управляет им вручную. Анна Кикина пояснила:

Особенность нынешней апробации заключалась в том, что работали два оператора: один управлял мобильной платформой, другой через устройство копирующего типа — антропоморфным роботом.

Все фото: ЦПК