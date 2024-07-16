«Фёдора» заменила «Марфа»: космонавты опробовали управление человекоподобным роботом, который сможет работать на Луне

При разработке «Марфы» были учтены результаты испытаний, проведённых после возвращения «Фёдора» на Землю
Космонавты Анна Кикина и Дмитрий Петелин приняли участие в эксперименте по управлению антропоморфным роботом, совмещенным с мобильной платформой и функционирующим автономно. Об этом рассказала пресс-служба ЦПК (Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина).
Как рассказали в ЦПК, мобильного антропоморфного робота «Марфа» можно назвать наследником робота «Фёдора», с которым на борту МКС в 2019 году проводили эксперимент «Испытатель» космонавты Александр Скворцов и Алексей Овчинин.
При разработке «Марфы» были учтены результаты испытаний, проведённых после возвращения «Фёдора» на Землю. В ЦПК поделились подробностями:
У «Марфы» есть несколько режимов управления. Робот может действовать автоматически, но в случае нештатных ситуаций космонавт управляет им вручную. Анна Кикина пояснила:
Все фото: ЦПК