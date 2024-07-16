В России начнут выпускать ряд запчастей для авиалайнеров Boeing и Airbus

В России начнут выпускать запчасти Boeing и Airbus

Стало известно о том, что ближе к концу августа будет запущена промышленная площадка, где займутся выпуском некоторых деталей для авиалайнеров Boeing и Airbus — данный комплекс подготавливается совместными усилиями инженеров «Росатома» и специалистов «Аэрофлота».

В частности, говорится о комплектующих, применяющихся в системах кондиционирования, бортовом электроснабжении, салонном освещении, спасательном, противопожарном и кислородном оборудовании. Эти детали будут сертифицированы и допущены к применению на зарубежных самолетах. Кроме того, скоро «Росатомом» будет подано заявление на одобрение своих промышленных мощностей по сертификату соответствия ФАП-21G, что позволит концерну выпускать пластиковые, а также композиционные и металлические компоненты для отечественной авиационной отрасли. Здесь стоит заметить, что недавно на Чепецком механическом заводе был освоен выпуск нескольких видов сплавов и различной продукции из титана, которые крайне необходимы для российской авиапромышленности.

Макс Антонов