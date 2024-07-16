В России создали наноспутник с гиперспектральным «зрением»

В РФ создали спутник с гиперспектральным «зрением»

Специалистами компании «Спутникс» из состава Sitronics Group при поддержке инженеров Самарского университета разработан наноспутник, имеющий на борту гиперспектрометр, реальное пространственное разрешение которого достигает рекордные для небольшого устройства 7 метров на пиксель.

Даже у крупных зарубежных и российских спутников, которые весят сотни килограммов, этот показатель значительно меньше, что заметно влияет на качество и объем передаваемых гиперспектральных данных, а компактных аппаратов с гиперспектрометром и подобным разрешением в России еще не выпускали. В ближайшее время разработчики приступят к испытаниям спутника, основное предназначение которого — гиперспектральный мониторинг Земли. Его наделят наноспутниковой платформой «Спутникс», включающей шесть блоков, а также обновленным вариантом гиперспектрометра с компактными размерами, разработанным и изготовленным в Самарском университете. Как уточняется, прибор получил мощный объектив с длинным фокусом российского производства, который способен функционировать как в видимом, так и в ближнем ИК-диапазоне (VNIR 400 — 1000 нм), а количество имеющихся спектральных каналов может достигать 300 единиц.

Макс Антонов