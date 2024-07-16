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Техкульт

В МФТИ разработали пятиосный «водородный» вездеход

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В России создали «водородный» вездеход

В рамках технологического форума «Иннопром–2024», вчера завершившего свою работу в Екатеринбурге, специалистами МФТИ был представлен вездеход «Русак К-10» с гибридной силовой установкой на водороде.

Как уточняется, на борту машины, которая будет использоваться как мобильная база в северных районах, установлен водородный топливный элемент, выдающий мощность порядка 120 кВт, а сам водород размещен в шести баллонах совместной емкостью 1200 литров и давлением около 350 бар. Данная водородная система обеспечивает питанием тяговые Li-Ion аккумуляторы емкостью свыше 120 кВт⋅ч, а они, в свою очередь, отвечают за обеспечение энергией синхронные электродвигатели на 180 кВт.

В России создали «водородный» вездеход

Разработчики утверждают, что пятиосный вездеход «Русак К-10», имеющий собственный вес 12,5 тонн, вполне может двигаться со скоростью до 60 км/ч, имея на борту 8 человек и полезный груз массой до 2,5 тонн. В крейсерском режиме при движении по зимнику он способен проходить до 500 км без необходимости дозаправки. Созданием «Русак К-10» занимались специалисты сразу трех компаний — это «Вездеходы для севера» из Нижегородской области, питерская «Кубо» и подмосковная «Гидроджен Энерджи».

Макс Антонов

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Россия
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