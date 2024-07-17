Путин: металлургия имеет стратегическое значение в деле обеспечения обороны и безопасности России

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Металлургия имеет стратегическое значение в деле обеспечения обороны и безопасности России. Эта отрасль не только способствует росту национальной экономики, но и служит фундаментом для оснащения армии и флота.
Об этом говорил президент Российской Федерации Владимир Путин на мероприятии, посвященном открытию объектов металлургии.
- отметил значимость данной профессии глава государства.
Президент заявил, что гордится вкладом работников металлургической отрасли в экономику страны.
- сказал российский лидер.
Он привел данные экспертов, согласно которым Россия за прошлый год вышла на первое место в мире по выплавке высокосортного никеля, на второе – по производству алюминия и на третье – по выработке титановой продукции. Помимо этого, наша страна заняла пятую позицию в мировой сталелитейной отрасли.
Вскоре российские металлурги отметят свой профессиональный праздник. В этом году его празднование приходится на 21 июля.