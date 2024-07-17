Путин: металлургия имеет стратегическое значение в деле обеспечения обороны и безопасности России

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Металлургия имеет стратегическое значение в деле обеспечения обороны и безопасности России. Эта отрасль не только способствует росту национальной экономики, но и служит фундаментом для оснащения армии и флота.

Об этом говорил президент Российской Федерации Владимир Путин на мероприятии, посвященном открытию объектов металлургии.

Ваш нелегкий труд, требующий профессионализма, стойкости и закалки, по праву пользуется заслуженным уважением и почетом

- отметил значимость данной профессии глава государства.

Президент заявил, что гордится вкладом работников металлургической отрасли в экономику страны.

Мы гордимся весомым вкладом в развитие отечественной металлургии, которая имеет, безусловно, стратегическое значение для всей нашей страны, для наращивания ее промышленного потенциала, реализации крупных инфраструктурных проектов, оснащения армии и флота – то есть для дальнейшего роста национальной экономики, надежного обеспечения обороны и безопасности Родины

- сказал российский лидер.

Он привел данные экспертов, согласно которым Россия за прошлый год вышла на первое место в мире по выплавке высокосортного никеля, на второе – по производству алюминия и на третье – по выработке титановой продукции. Помимо этого, наша страна заняла пятую позицию в мировой сталелитейной отрасли.

Вскоре российские металлурги отметят свой профессиональный праздник. В этом году его празднование приходится на 21 июля.