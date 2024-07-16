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Техкульт

В Китае разработали радар для обнаружения гиперзвуковых ракет

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Ракета

Как сообщило китайское издание South China Morning Post (SCMP), группа инженеров из Университета Цинхуа разработала радар для обнаружения гиперзвуковых целей. В ходе испытаний с его помощью удалось отследить ракету, летящую со скоростью 7 км/сек с погрешностью 28 см на дальности около 600 км. Точность определения составила 99,7 %.

Разработчики решили интегрировать в систему обнаружения лазер в сочетании с тремя различными полосами частот микроволновой связи. Это позволило передавать информацию между ключевыми узлами со скоростью света. В результате появилась возможность определять параметры гиперзвуковых объектов с невероятно высокой точностью. Перехват гиперзвуковых ракет имеет свои особенности. В отличие от баллистических ракет они не только быстрее, но и способны выполнять непредсказуемые маневры. Чтобы уничтожить такую цель, необходимо точное позиционирование и подробная информация о ее скорости. Зная все это, можно обойтись менее маневренными и дорогими средствами перехвата.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
ГЗЛА
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