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Ростех

Ростех поддерживает развитие дизайн-центров микроэлектроники на базе вузов

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Госкорпорация Ростех совместно с ведущими российскими техническими вузами в целях обеспечения технологической независимости Российской Федерации занимается развитием и поддержкой дизайн-центров микроэлектроники. О работе Учебного дизайн-центра опто- и микроэлектроники, организованного на базе Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, рассказала управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина.

«В связи с введением санкций у российских промышленных компаний возник большой спрос на отечественные решения в сфере микроэлектроники. Сегодня эта задача имеет стратегический приоритет. Решить ее можно совместными усилиями промышленного сектора и науки в рамках работы дизайн-центров микроэлектроники. Такие центры уже активно создаются и работают на базе вузов при участии предприятий Корпорации. Так, Учебный дизайн-центр опто- и микроэлектроники заработал на базе Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Его развитие поддержали АО НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, Красногорский завод им. С.А. Зверева», – отметила Елена Дружинина.

Главная задача дизайн-центра МГТУ им. Н.Э. Баумана – практическая подготовка инженерных кадров для обеспечения технологического суверенитета страны в области оптоэлектроники, в том числе по целевому набору от предприятий. У вуза накоплен значительный потенциал в сфере оптоэлектроники и фотоники; успешно функционируют научно-образовательные центры «Фотоника и ИК-техника» и «Функциональные Микро/ Наносистемы», Передовая инженерная школа «Системная инженерия ракетно-космической техники». В работу этих подразделений вовлечены более 200 научных сотрудников и инженеров.

«Наш учебный дизайн-центр, созданный при поддержке Госкорпорации Ростех, будет готовить специалистов в области опто- и микроэлектроники, – рассказал ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин. – Это исследователи, разработчики и конструкторы прототипов электронных устройств, испытатели этих устройств и их элементов, метрологи, калибровщики и другие специалисты. Большое внимание мы уделяем командной проектной работе, ведь инженерный труд коллективный, и будущее – за подготовкой именно команд, способных слаженно взаимодействовать для решения конкретных задач. При этом центр выполняет не только образовательную, но и серьезную прикладную функцию, решая актуальные наукоемкие задачи промышленности и создавая современные, востребованные оптоэлектронные решения широкого спектра применения».

Кроме того, при поддержке Госкорпорации открыт и функционирует учебный дизайн-центр по микроэлектронике в Омском государственном техническом университете. Вуз сосредоточился на проведении научно-исследовательских работ под потребности радиоэлектронной промышленности Омской области и страны в целом. Это, например, создание СВЧ интегральных микросхем и пьезоэлектрических компонентов, электронной компонентной базы для авиационного оборудования и другое.

Учебно-научный дизайн-центр в области электроники открыт и в Воронежском государственном университете. Его основная функция – проектирование радиоэлектронных систем СВЧ терагерцового и оптического диапазонов на отечественной электронной компонентной базе. Научная школа по развитию электроники существует в университете со времен Советского Союза. За это время было налажено сотрудничество в том числе с концерном «Созвездие», входящим в структуру Ростеха.

Создание и развитие сети учебных дизайн-центров и центров коллективного проектирования на базе университетов и научных организаций идет в рамках федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности». К 2030 году в рамках федерального проекта планируется реализовать не менее 320 научно-технических проектов.

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