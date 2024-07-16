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РИА Новости

Экс-главком ВМФ Евменов возглавил Военно-морскую академию в Петербурге

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Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Экс-главком ВМФ Евменов возглавил Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Бывший главком ВМФ России адмирал Николай Евменов назначен начальником Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге, следует из информации о руководящем составе академии на её официальном сайте.

Евменов возглавлял ВМФ РФ с 2019 по 2024 годы, на этой должности его сменил адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом.

"Евменов Николай Анатольевич – начальник ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова", адмирал", - указано на сайте академии в разделе о руководстве.

Ранее источник РИА Новости заявлял, что Евменов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность начальника Военно-морской академии. По его словам, глубокие знания и огромный опыт Евменова пригодятся при подготовке офицеров и адмиралов в академии.

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Страны
Россия
Проекты
СФ
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