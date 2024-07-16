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Известия.ru

Опубликованы кадры синхронного прилета нескольких ФАБ по Нью-Йорку в ДНР

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли синхронный удар фугасными авиационными бомбами (ФАБ) по Нью-Йорку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры атаки есть в распоряжении «Известий».


Информация о пораженных целях не уточнялась.

Ранее в этот день «Ростех» сообщил об усовершенствовании модулей планирования для авиабомб. Как уточнили в госкорпорации, ФАБ-3000 с умными модулями используются в зоне специальной военной операции.

Кроме этого, 4 июля стало известно, что российские военные бомбой ФАБ-3000 нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Удар был нанесен в районе населенного пункта Глубокое.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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Страны
Россия
Украина
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
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