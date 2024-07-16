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Известия.ru

Военный эксперт усомнился в том, что Польша начнет сбивать ракеты РФ над Украиной

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/DPA/Soeren Stache

Матвийчук: Польша не станет сбивать ракеты над Украиной из-за страха перед Россией

Если Польша начнет сбивать российские ракеты над территорией Украины, она автоматически вступит в открытый военный конфликт с Россией. Об этом 15 июля «Известиям» заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Где-то неделю назад Польша сказала, что она якобы готова сбивать ракеты, которые летят над территорией Украины. Потом она резко высказалась, что нет, не готова. Дело в том, что по международному праву боеприпас, запущенный с сопредельной территории, если он нарушает территориальную целостность любого государства, считается участвующим в военном конфликте. То есть Польша, если она приступит к сбиванию наших ракет, наших самолетов, тем самым она в открытую приступает к ведению боевых действий против России. Они испугались и, я думаю, что этого делать не будут», — сказал он.

8 июля в Варшаве Украина и Польша заключили соглашение о безопасности. Подписи под документом поставили президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, и глава польского правительства Дональд Туск. Отмечалось, что оно предусматривает возможность перехвата Польшей ракет в украинском воздушном пространстве.

После этого французский политик Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что соглашение о безопасности ведет к началу глобальной войны, поскольку включает в себя разрешение польской стороне сбивать российские ракеты.

Однако глава МИД Польши Радослав Сикорский 13 июля заявил, что слова министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша о возможности сбивать ракеты над территорией Украины пока являются лишь идеей.

На следующий день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения Польши сбивать российские ракеты над Украиной.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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Польша
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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NATO
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