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Известия.ru

Россия и Китай обсудили вопросы тылового обеспечения армий двух стран

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны: делегации РФ и КНР обсудили вопросы организации МТО армий двух стран

Замминистра обороны России Андрей Булыга и его китайский коллега Чжан Фан провели переговоры. Они обсудили вопросы материально-технического обеспечения (МТО). Об этом 15 июля сообщили в российском оборонном ведомстве.

«В ходе переговоров <...> Андрея Булыги с заместителем командующего Войсками объединенного материально-технического обеспечения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-майором Чжан Фаном состоялся подробный обмен мнениями по вопросам организации МТО вооруженных сил в двух странах», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в Московской области состоялись консультации Москвы и Пекина по обмену опытом в рамках МТО НОАК. Китайская сторона также получила информацию о подходах по совершенствованию способов обеспечения и приемов применения сил в рамках спецоперации на Украине.

Подобные сведения внедряются в практику, а каждый день технологии ведения борьбы и «ее материально техническое обеспечение находят свое применение на фронте», отметили в Минобороны.

Кроме того, китайская делегация посетила музейно-храмовый комплекс российской армии и музейный комплекс «Партизанская деревня».

Ранее в этот день корабли ВМФ России и ВМС НОАК КНР покинули порт Чжаньцзяна и выходят в Южно-Китайское море для отработки задач активной фазы совместного военно-морского учения «Морское взаимоимодействие – 2024». В ходе маневров экипажи российских и китайских кораблей совместно выполнят ряд задач, в частности — поиск кораблей и подводных лодок вероятного противника.

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