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Военное обозрение

Власти Индии попросили Россию ускорить поставки ЗРК С-400

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Источник изображения: topwar.ru

Индийское правительство попросило Россию ускорить поставки четвертого и пятого дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400, которые по плану должны быть переданы в 2026 году.

Как сообщает индийское информационное агентство ANI со ссылкой на источники в Минобороны страны, в ходе недавних переговоров Нью-Дели обратился к российской стороне с просьбой приблизить сроки поставок, необходимых для удовлетворения потребностей индийских ВВС. При этом сообщается, что Москва пообещала рассмотреть возможность ускорить поставки, в том числе путем создания в Индии совместных предприятий для производства некоторых комплектующих. Контракт на поставку в Индию российских ЗРК С-400 был заключен в октябре 2018 года. Сумма сделки составляет 5 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Индия стала крупнейшим заказчиком морских поставок российской нефти. При этом Индия обгоняет КНР по объему закупок нефти танкерами, что является одним из ключевых путей поставок. Россия поставляет в Индию 41% всего импорта нефти, тогда как аналогичные поставки в Китай составляют около 20%.

При этом и для Индии, и для Китая Россия остается самым главным поставщиком нефти, оставляя позади Ирак, Саудовскую Аравию и Малайзию. Новые долгосрочные контракты на поставку нефти могут впоследствии лишить страны Евросоюза возможности импортировать российскую нефть, что крайне негативным образом скажется на состоянии европейской экономики.

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Саудовская Аравия
Продукция
С-400 Триумф
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