Сальдо заявил, что ни одно западное "чудо-оружие" не оправдало ожиданий Киева

Губернатор Харьковской области считает, что поставка F-16 не изменит ситуацию

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Поставка истребителей F-16 Украине, как и предыдущих видов западных вооружений, ничего не изменит в ситуации, эффекта от них не будет. Такое мнение выразил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Полагаю, что F-16 ничем особенным не выделяются в ряду поставляемого киевскому режиму западного оружия. Самолеты как самолеты, не лучше тех же МиГ-29, которых у врага почти не осталось. Американскими истребителями просто пытаются пополнить постоянно сокращающийся авиапарк киевской хунты. Наши военные уничтожали все прежние типы самолетов противника и точно так же продолжат это делать с F-16", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что в ходе СВО и даже еще раньше в Донбассе уже много раз появлялось "чудо-оружие", на которое делали победные ставки. "Это были "Джавелины", "Байрактары", "Хаймерсы", М777, "Штормы", "Абрамсы", что-то еще. Против всего этого оружия наши военные нашли эффективные средства противодействия, а от некоторых (тех же "Абрамсов" и М777) вообще не было никакого заметного эффекта",- добавил он.

10 июля пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о планах предоставить Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден заявил, что союзники по НАТО работают над тем, чтобы "украинские летчики применяли F-16 уже этим летом". Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что переданные истребители будут базироваться на украинской территории, однако категорически отказался уточнить, сколько самолетов в общей сложности намечается поставить Киеву. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что то количество, которое обещают передать партнеры, "это ничто", Киеву нужно 128 истребителей.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.