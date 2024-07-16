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ТАСС

Зеленский раскритиковал западных партнеров за "размазывание" военной помощи

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Mark Schiefelbein

Президент Украины призвал тратить военную помощь только на оружие

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы средства, выделенные западными партнерами на военную поддержку Киева, полностью тратились на оружие, а на гуманитарную помощь и другие расходы он предлагает предусмотреть дополнительные суммы.

"Для меня очень важно, чтобы деньги, которые выделены на оружие Украине, пришли в виде оружия Украине, а не в виде транспорта, еще чего-то, гуманитарных пакетов и так далее. Это отдельные вещи <...>. Если у вас в пакете написано 40 миллиардов [евро] военной помощи, то очень важно, чтобы эти 40 миллиардов пришли в виде оружия - противовоздушной обороны или любого другого оружия - от артиллерии до противотанковых ракетных комплексов и так далее", - заявил он на пресс-конференции в эфире украинского телемарафона.

По его словам, "очень важно", чтобы западная военная помощь не только вовремя поступала Киеву, но и "чтобы дошло все и не размазалось". В связи с этим он назвал важной координацию между партнерами. "Если НАТО с этим справится, это будет прорыв", - заявил он.

На саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля страны альянса договорились предоставить 40 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году. При этом 12 июля агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника сообщило, что Зеленский на встречах с чиновниками ЕС и НАТО повторяет требования увеличить помощь Украине "по 15 раз" и просит союзников делать больше для Киева.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина, утратившая свою финансовую самостоятельность, превратилась в "международного попрошайку". 

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Лавров Сергей
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