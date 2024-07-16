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ТАСС

Зеленский не стал винить Сырского за неудачи на харьковском направлении

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Президент Украины также отказался сравнивать главкома ВСУ с Валерием Залужным

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отказался давать оценку главкому ВСУ Александру Сырскому в контексте неудач, которые потерпела украинская армия на харьковском направлении.

"Я не хочу сравнивать [Сырского с экс-главнокомандующим Валерием Залужным], я ко всем отношусь с соответствующим уважением, каждый исполняет или исполнял свое задание на своем месте. Трудно сказать, что бы было, если бы не сменилось руководство армии. Честно, я не хочу об этом говорить", - сказал он на пресс-конференции в эфире украинского телемарафона в ответ на просьбу журналиста оценить работу Сырского с учетом продвижения ВС РФ в Харьковской области.

По словам украинского президента, у Сырского "был серьезный вызов" в связи с затягиванием решения в Вашингтоне о выделении военной помощи Киеву. Зеленский также считает, что ВСУ потерпели бы неудачи в Харьковской области и при Залужном. "Я не считаю, что если бы кто угодно был на месте Сырского, то не было бы соответствующего прорыва. Я считаю, что он бы был, потому что этого хотели русские", - заявил он.

В целом Зеленский предложил оставить эти разговоры на период после завершения конфликта. "Потом с деталями будем разбираться, когда у нас будет пауза", - подытожил он.

В Киеве ранее признавали, что ситуация в Харьковской области является крайне напряженной для украинских войск. 14 мая украинский Генштаб сообщил, что ВСУ были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе Волчанска и Лукьянцев. Военное руководство также сообщало о переброске в регион дополнительных резервов. При этом Зеленский заявлял, что часть этих подразделений снимают с других направлений. Он провел 16 мая в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего и назвал это направление крайне сложным. В Минобороны РФ в мае сообщали об освобождении ряда населенных пунктов в Харьковской области и продолжении продвижения в глубину обороны противника. В середине мая Госдеп США назвал "невероятно бедственной" ситуацию с ВСУ на харьковском направлении.

Об отставке Залужного

8 февраля Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ, указав при этом на стагнацию на фронте и необходимость "перезагрузки генералитета". Однако украинские СМИ писали, что реальная причина заключалась в том, что Залужный является главным конкурентом президента на выборах главы государства, если бы они были объявлены. После отставки Залужного Зеленский подвергается резкой критике, оппозиция обвинила его в устранении политических конкурентов.

Вместо Залужного сразу был назначен Сырский. При этом даже западные СМИ писали, что новый главнокомандующий крайне непопулярен среди военнослужащих, которые называют его мясником и "генералом 200" из-за его склонности рисковать жизнями своих солдат. Его, в частности, обвиняют в неудачах под Артемовском (украинское название - Бахмут) и понесенных в результате больших потерях. 9 мая Зеленский подписал указ о назначении Залужного послом в Великобритании. Как признавал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Залужного отправили на дипломатическую службу, чтобы не возникало спекуляций вокруг его дальнейшей деятельности после увольнения. 

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Украина
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