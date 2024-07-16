Войти
Flotprom

В Южной Корее заложили еще одну подлодку нового поколения

256
0
0

На верфи Hanwha Ocean в Кодже заложили вторую дизель-электрическую подлодку второй партии класса KSS-III, предназначенную для ВМС Южной Кореи.

Как сообщает Naval News, на торжественной церемонии присутствовали представители южнокорейского флота, Hanwha Ocean и Управления программы оборонных закупок (DAPA).

Закладка второй подлодки второй партии класса KSS-III, Южная Корея

Defense Acquisition Program Administration


Напомним, что контракт на постройку первых двух подлодок класса KSS-III в 2012 году получила компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (сейчас – Hanwha Ocean). Стоимость соглашения составила 1,56 млрд долларов. А в 2016 году ВМС Южной Кореи заказали Hyundai Heavy Industries третью такую подлодку.

Южнокорейский флот намерен в общей сложности получить девять подлодок KSS-III тремя партиями.

Первую подлодку второй партии заложили в марте 2023 года. Ее собираются спустить на воду в первой половине 2025 года. Постройку второй подлодки планируют завершить к 2026 году, после чего начнутся испытания ДЭПЛ. Передача же заказчику ожидается до 2028 года.

Церемония резки стали для третьей подлодки намечена на вторую половину 2024 года.

Субмарины этой серии чуть больше, а также оснащаются бо́льшим количеством деталей и систем собственного южнокорейского производства. В частности, речь идет о литий-ионных батареях.

Надводное водоизмещение подлодок второй партии класса KSS-III составит 3600 тонн, подводное – 4000 тонн. Длина корпуса – 89,4 метра, ширина – 9,7 метра, осадка – 7,6 метра. Максимальная скорость под водой – 20 узлов, дальность плавания – 10 000 морских миль.

Вооружение субмарин включает шесть 533-мм торпедных аппаратов и установку вертикального пуска на десять ячеек для применения баллистических ракет Hyunmoo-IV-4 с дальностью поражения до 500 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
Hyunmoo
Компании
DAPA
DSME
HHI
Hyundai
Похожие новости
08.04.2024
Компания HD HHI передала ВМС Республики Корея третью НАПЛ серии KSS-3 Batch-1
24.04.2023
DSME передала ВМС Республики Корея вторую НАПЛ KSS-3 первой партии
17.04.2023
Программа строительства в Южной Корее надводных кораблей с баллистическими ракетами
20.05.2022
Программа южнокорейского авианосца CVX под угрозой после избрания нового президента Южной Кореи
19.08.2021
ВМС Республики Корея приняли на вооружение головную НАПЛ KSS-3
05.02.2018
Новый южнокорейский фрегат
19.12.2016
Сеул приступает к строительству третьей 3000-тонной НАПЛ проекта KSS-3
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 08:57
  • 2
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 07:15
  • 2660
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 04:10
  • 1
Российский FPV-дрон подорвал украинский Т-64 на харьковском направлении
  • 16.07 03:36
  • 1
Согласен на капитуляцию ВСУ: почему Сырский не верит в победу Украины
  • 16.07 01:47
  • 2
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 15.07 22:59
  • 0
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 15.07 21:43
  • 0
О "дальних и ближних ракетах".
  • 15.07 19:46
  • 0
О поддержке Западом/НАТО Украины в перспективе, в том числе ближайшей
  • 15.07 17:39
  • 0
Историческая ненависть двух народов
  • 15.07 17:38
  • 0
Воздушная разведка – путь длиною более чем в два века
  • 15.07 17:32
  • 2
"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие
  • 15.07 15:43
  • 32
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 15.07 13:09
  • 2
«Российский двигатель РД-33 не альтернатива»: индийские самолеты Tejas не могут получить американские силовые установки
  • 15.07 08:55
  • 1
Американские ракеты теперь долетят до Сибири
  • 14.07 18:42
  • 104
В США оценили российские Су-34 с УМПК