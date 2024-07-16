В Южной Корее заложили еще одну подлодку нового поколения

На верфи Hanwha Ocean в Кодже заложили вторую дизель-электрическую подлодку второй партии класса KSS-III, предназначенную для ВМС Южной Кореи.

Как сообщает Naval News, на торжественной церемонии присутствовали представители южнокорейского флота, Hanwha Ocean и Управления программы оборонных закупок (DAPA).

Закладка второй подлодки второй партии класса KSS-III, Южная Корея Defense Acquisition Program Administration

Напомним, что контракт на постройку первых двух подлодок класса KSS-III в 2012 году получила компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (сейчас – Hanwha Ocean). Стоимость соглашения составила 1,56 млрд долларов. А в 2016 году ВМС Южной Кореи заказали Hyundai Heavy Industries третью такую подлодку.

Южнокорейский флот намерен в общей сложности получить девять подлодок KSS-III тремя партиями.

Первую подлодку второй партии заложили в марте 2023 года. Ее собираются спустить на воду в первой половине 2025 года. Постройку второй подлодки планируют завершить к 2026 году, после чего начнутся испытания ДЭПЛ. Передача же заказчику ожидается до 2028 года.

Церемония резки стали для третьей подлодки намечена на вторую половину 2024 года.

Субмарины этой серии чуть больше, а также оснащаются бо́льшим количеством деталей и систем собственного южнокорейского производства. В частности, речь идет о литий-ионных батареях.

Надводное водоизмещение подлодок второй партии класса KSS-III составит 3600 тонн, подводное – 4000 тонн. Длина корпуса – 89,4 метра, ширина – 9,7 метра, осадка – 7,6 метра. Максимальная скорость под водой – 20 узлов, дальность плавания – 10 000 морских миль.

Вооружение субмарин включает шесть 533-мм торпедных аппаратов и установку вертикального пуска на десять ячеек для применения баллистических ракет Hyunmoo-IV-4 с дальностью поражения до 500 км.