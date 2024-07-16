Начались испытания в море третьей французской подлодки типа "Барракуда"

У берегов Нормандии начался первый этап ходовых испытаний многоцелевой атомной подлодки "Турвиль" – третьей АПЛ класса "Сюффрен" (проект "Барракуда"), предназначенной для ВМС Франции. Как сообщает Naval News, субмарина покинула территорию верфи Naval Group в Шербуре в конце прошлой недели.

"Первые морские испытания "Турвиля" последовали за вводом в эксплуатацию атомной установки подлодки в апреле 2024 года и после швартовных испытаний, – заявили представители Naval Group. – Процедуры, проведенные в сухих, а затем в заполненных водой доках, позволили заранее испытать оборудование и системы субмарины".

Многоцелевая АПЛ "Турвиль", Франция Naval Group

Напомним, что в 2006 году французское правительство заключило контракт с компанией DCNS (сейчас – Naval Group) на поставку национальному флоту шести многоцелевых АПЛ проекта "Барракуда". Стоимость соглашения оценили в 8 млрд евро. Эти субмарины заменят в составе ВМС Франции подлодки класса "Рюби", построенные в 1980-х годах. "Барракуды" должны прослужить до 2060-х годов.

Головную подлодку "Сюффрен" заложили в декабре 2007 года и планировали ввести в строй в 2016 году, но из-за различных проблем сроки строительства пришлось неоднократно пересмотреть. Официально ее передали французскому флоту в ноябре 2020 года, однако так называемая активная служба субмарины началась только в июне 2022 года. АПЛ завершила свое первое оперативное развертывание в январе 2023 года.

Вторую подлодку "Дюге-Труэн" передали заказчику в августе 2023 года и ввели в эксплуатацию в апреле 2024 года.

Ожидается, что к 2026 году на вооружение ВМС Франции поступят четыре подлодки класса "Сюффрен", а постройку последней субмарины серии должны завершить в 2029 году.

Подводное водоизмещение АПЛ класса "Сюффрен" – 5100 тонн (надводное – 4700 тонн), длина корпуса – 99,5 метра, диаметр – 8,8 метра, осадка – 7,3 метра. Максимальная глубина погружения – более 350 метров, максимальная скорость под водой – 25 узлов (в надводном положении – 14 узлов). Автономность – 70 дней. Экипаж – 63 человека. Также на борту могут размещаться до 15 бойцов службы специальных операций.

Представители Naval Group отмечают, что субмарины этого типа способны выполнять задачи более 270 дней в году.

Подлодка вооружена 533-мм торпедами F21, противокорабельными ракетами SM-39 "Экзосет" и крылатыми ракетами "Скальп Навал", предназначенными для поражения береговой инфраструктуры. Кроме того, в состав оборудования включен перспективный беспилотный подводный аппарат D-19.