Европейский союз: дипломат Кая Каллас показывает воинственный настрой (Valeurs Actuelles, Франция)

Премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку

Назначение бывшего премьера Эстонии Каи Каллас на пост представителя ЕС по иностранным делам означает смещение центра евродипломатии на восток, пишет Valeurs Actuelles. Однако в то же время многие политики опасаются, что антироссийская позиция Каллас может спровоцировать эскалацию в отношениях с Москвой.

Назначение эстонского премьер-министра главой всей евродипломатии отражает рост политического влияния Ганзейской Европы и предвещает ужесточение позиции по отношению к России. Портрет вдохновительницы либералов.

Кая Каллас, с 2021 года занимающая пост премьер-министр маленькой прибалтийской страны, была выбрана в качестве преемницы испанца Жозепа Бореля на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности. Эта должность также делает ее вице-президентом Европейской комиссии. Бывший юрист с симпатичной внешностью, она хорошо известна в учреждениях Брюсселя, но в целом на Западе с ней знакомы не очень хорошо. Каллас — чистый продукт постсоветской Эстонии, находящейся под американским влиянием, и она сильно выделяется на фоне остальных европейских политиков.

Кае Каллас 47 лет, она выросла в семье, сохранившей память о массовых депортациях эстонцев в Сибирь в 1940-х годах: ее мать, которой на тот момент было 6 месяцев, а также бабушка и прабабушка были переселены. Эта история воспитала в ней острую враждебность к России. Данное обстоятельство помогает нам понять, почему, помимо географической близости ее страны к своему большому соседу, прозвище, СМИ весьма лихо присвоили ей прозвище "Железная леди против Путина" (так в тексте, на самом деле здесь соединены две разных клички Каллас — "Новая железная леди Европы" и "бич Эстонии против Путина" — прим. ИноСМИ).

Дитя человека, которого коммунисты принимали за своего

Помимо этого, детство Каи Каллас пропитано соответствующей эпохой. Ее отец, банкир Сиим Каллас, в 1970-х годах был членом Коммунистической партии Эстонии. Он работал в министерских кабинетах советской республики и даже возглавлял Банк Эстонии до падения железного занавеса. Затем он поднялся на высшие выборные должности и встал у истоков социал-либеральных сдвигов. В 1994 году он основал Эстонскую партию реформ (ЭПР). С 2002 по 2003 год он занимал пост премьер-министра, после чего его потянуло в Брюссель, где он был назначен еврокомиссаром (2004-2014). Вслед за ним по ступеням власти поднялась его дочь. Она была членом Рийгикогу (эстонский парламент), а затем была депутатом Европейского парламента, после чего вернулась в Таллинн, чтобы возглавить левоцентристскую коалицию, которая привела ее к посту премьер-министра в 2021 году. Три года спустя, несмотря на неудачу на европейских выборах и ряд неудобных разоблачений, она заняла стратегический пост главного дипломата ЕС.

Два дела подпортили репутацию этой музы европейских либералов и прогрессистов. В августе 2023 года стало известно, что Stark Logistics, эстонская транспортная компания, в которой ее муж Арво Халлик косвенно владеет 25 % акций, продолжала состоять в торговых отношениях с Россией после начала конфликта на Украине, несмотря на санкции. Кая Каллас, которая оказалась в центре внимания из-за своей яростной риторики в адрес Владимира Путина, отвергает обвинения: "В чем я абсолютно уверена, так это в том, что компании моего мужа не занимаются никакой аморальной деятельностью".

Но это еще не все. Весной прошлого года ее правительство подверглось критике за искусственное завышение суммы чека, который оно получило от фонда, известного как "Европейский фонд мира", в качестве компенсации за передачу военного оборудования Украине. Представленные счета-фактуры соответствуют новому оборудованию, в то время как Эстония передала подержанное или даже устаревшее. Эстония — не единственная страна, которая использует этот трюк, чтобы заставить Европу заплатить за модернизацию своей армии, используя хорошо отточенный аргумент: речь идет о реальной стоимость замены...

Кая Каллас призывает к укреплению европейской обороны

Эстония (население которой составляет 1,4 миллиона человек) стала первой европейской страной, оказавшей финансовую и военную помощь Украине. Между Каллас и Путиным началась настоящая война. Кремль объявил эстонку в розыск за разрушение военных мемориалов советской эпохи: в России это подпадает под статью "оскорбление исторической памяти". Каллас, которая за провокационными высказываниями в карман не лезет, стала негласным лидером Прибалтики в ее борьбе с Путиным. Выбрав Каллас в качестве своего представителя, европейцы посылают Москве мощный сигнал: центр европейской дипломатии смещается на восток.

Этот шаг всовсе не обязательно нравится всем странам-членам Европейского союза. Джорджия Мелони "опасается, что назначение Каллас может внести во внешнюю повестку ЕС "крен в сторону российского фронта", в ущерб другим фундаментальным вопросам — таким как Средиземноморье, Африка и Ближний Восток", сообщают СМИ. Это отодвинет вопросы миграции на второй план. Другое опасение заключается в том, что европейские ястребы, лицом которых является Каллас, пойдут на военную эскалацию с Россией.

Кая Каллас, выступающая за укрепление европейской обороны, без колебаний говорит о "войне в Европе", когда имеет в виду российскую политику "скоординированной гибридной деятельности", и о "попытках разрушения гражданской инфраструктуры и диверсий на объектах, связанных с поставками оружия". 27 июня в штаб-квартире Атлантического альянса эстонка даже заявила: "Мы должны продемонстрировать нашими словами и делами, что принятие Украины в НАТО — дело решенное".