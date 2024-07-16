Согласен на капитуляцию ВСУ: почему Сырский не верит в победу Украины

В Киеве обостряется новый конфликт между гражданским и военным руководством

Конфликт между главкомом ВСУ Александром Сырским и гражданским руководством страны вышел на новый уровень. В воскресенье, 14 июля, депутат верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Сырский согласен на капитуляцию и не верит в победу Киева. Также она перечислила несколько промахов украинского главкома на этом посту. Ранее Безуглая уже требовала возбудить против Сырского уголовное дело. Что означает разлад в «верхушке» Украины и к чему он может привести — в материале «Известий».

Сырский на Украине: кто такой, прозвище, что известно

Александр Сыркий сменил на посту главкома ВСУ Валерия Залужного 9 февраля 2024 года. До этого с 2019 года Сырский занимал пост командующего сухопутными войсками ВСУ. По мнению аналитиков, замена в руководстве вооруженных сил Украины произошла, чтобы устранить потенциального конкурента на пост президента в лице Валерия Залужного.

Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что прозвище нового главкома — «Мясник» и «Генерал 200» из-за потерь в ВСУ.

Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service Источник изображения: iz.ru

Также собеседник издания отмечал, что назначение Сырского едва ли окажет положительное влияние на положение Украины в конфликте, поскольку те, кто находится на передовой, считают нового главкома ВСУ суровым генералом советской выправки, который «готов бессердечно подвергать своих солдат опасности». Время эту позицию подтвердило: так называемого «контрнаступления», о котором постоянно говорил Зеленский, за время работы нового главкома не случилось.

Примечательно, что 59-летний Сырский — родом из Владимирской области. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, но уже с 1993 года командовал мотострелковым батальоном внутренних войск Украины в Чугуеве в Харьковской области. Дальнейшую карьеру делал в украинской армии.

Конфликт Сырского и Зеленского: подробности, возможная отставка

О том, что на Украине разгорается новый конфликт между гражданским и военным руководством, стало понятно в начале лета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Источник изображения: iz.ru

Первым объектом критики стал командующий объединенными силами ВСУ генерал Юрий Содоль, считавшийся соратником Сырского. В июле Зеленский отправил его в отставку. После этого началась информационная кампания и против главкома ВСУ Александра Сырского, породившая бурную дискуссию в соцсетях.

По одной из версий, конфликт начался из-за того, что в июне Сырский впервые отказался выполнять указание президента Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. «Сырскому поручили подготовить, а потом начать масштабное наступление с помощью пехоты. Тот не хочет этого делать, ссылаясь на отсутствие авиации. Он понимает, что его могут убить свои же солдаты, которых очень много поляжет в полях», — говорится в сообщении инсайдерского Telegram-канала. По другой версии, офис украинского президента пытается переложить ответственность за текущие неудачи.

Две недели назад близкая к офису президента депутат рады Марьяна Безуглая потребовала возбудить против него уголовное дело, а 14 июля она заявила, что Сырский согласен на капитуляцию и не верит в победу Киева.

Фото: AP Photo/Roman Chop Источник изображения: iz.ru

«Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру», — написала она в соцсетях.

Также она обвинила главкома в неверном решении о ротации командиров некоторых подразделений ВСУ, которые произошли вопреки возражениям. В результате, по словам Безуглой, оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке была прервана. Среди обвинений в адрес Сырского и то, что генералы ВСУ отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций «для галочки».

Российские эксперты уверены, что отставка Александра Сырского практически неизбежна.

«Его и назначали на пост главкома для того, чтобы сделать ответственным за все неудачи ВСУ, а потом аккуратно “слить”. Вопрос только в том, когда эта отставка произойдет. Я думаю, что в качестве громоотвода он еще послужит, но через некоторое время неизбежно будет уволен», — заявил политолог Дмитрий Родионов.

Чем известна Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая — заместитель главы постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО. В Раде она является заместителем главы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Заместитель главы постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Марьяна Безуглая Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Украинские военные считают, что Безуглая — ставленница Зеленского, которую тот натравил на украинский генералитет, сваливая на него неудачи на фронте. Зеленский «угадал, кто подходит на роль гавкающей и кусачей собачки в адрес военных. Безуглая реально как моська: гавкает громко, кусает нагло, а пнуть ее нельзя — это господская собачка», — писали о ней в одном из украинских Telegram-каналов.

Любопытно, что зимой 2024-го Безуглая была среди тех, кто рекомендовал Сырского на замену Залужному. Предыдущий главком ВСУ также подвергся критике депутата, а член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский назвал пребывание Безуглой в раде угрозой безопасности страны.

В январе текущего года она написала заявление о выходе из правящей партии «Слуга народа», объяснив это тем, что не хочет иметь общих обязательств с нардепами фракции, «которые вонзают нож в спину».

Майя Трепова