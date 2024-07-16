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Производство металлопродукции в Донецкой и Луганской народных республиках выросло за год на 30%. Об этом на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, это очень хороший результат.
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- подчеркнул глава государства.
Он добавил, что для полноценного восстановления отрасли необходимо сделать еще много. В частности, президент РФ акцентировал внимание на необходимости модернизации металлургии Донбасса.
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– пообещал Владимир Путин.
Напомним, после государственного переворота в Киеве в 2014 году и начавшегося после этого конфликта на Юго-Востоке Украины, промышленность Донбасса пришла в упадок. Многие шахты и предприятия были либо остановлены, либо разрушены из-за постоянных обстрелов. А персонал этих заводов в большинстве своем вступил в народное ополчение.
После вхождения народных республик в состав России и начала специальной военной операции РФ на Украине ситуация в этой сфере постепенно стабилизировалась. В настоящее время на многих шахтах восстановлена добыча угля, а предприятия начинают работать на полную мощность.