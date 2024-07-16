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ЦАМТО

ЛМЗ кратно нарастит выпуск бронекорпусов для ЗРК

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Липецкий механический завод (ООО "ЛМЗ")
Липецкий механический завод (ООО "ЛМЗ").
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 15 июля. Липецкий механический завод (ООО "ЛМЗ") кратно увеличит выпуск бронированных корпусов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в течение ближайших двух лет.

Для реализации этой задачи на предприятии дан старт масштабной программе модернизации производства и оптимизации процесса набора и обучения персонала.

На первом этапе разработаны корпоративные стандарты по ряду востребованных профессий. Это позволит снизить текучесть кадров, а также повысить эффективность и производительность труда.

"Увеличение темпов изготовления бронекорпусов – это один из важных стратегических этапов в развитии предприятия, а в перспективе ЛМЗ станет опорным предприятием кластера по ремонту ЗРК, – отметил исполнительный директор ООО "ЛМЗ" Вениамин Сизов. – Высокий спрос на изделие требует от нас перераспределения ресурсов и наращивания мощностей для быстрого и качественного выполнения заказа".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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