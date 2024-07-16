Войти
ЦАМТО

Испания отгрузила Украине 10 ОБТ Leopard 2А4

235
0
0
Танк Leopard 2А4 ВС
Танк Leopard 2А4 ВС Норвегии.
Источник изображения: http://warwall.ru

ЦАМТО, 15 июля. Правительство Испании направило Киеву новую партию из 10 основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2А4.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в распространенном 15 июля пресс-релизе Министерства обороны королевства.

"Началась транспортировка на Украину 10 ОБТ Leopard 2А4, которые прошли полный процесс ремонта на заводе Santa Barbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра (Севилья), а также соответствующие испытания для проверки их работоспособности", – говорится в сообщении.

Согласно ведомству, танки прибудут в польский порт до следующих выходных. После этого груз будет передан ВСУ и транспортирован по суше до пункта назначения.

Таким образом, с начала конфликта Мадрид передал Киеву в общей сложности 20 таких танков и планирует отправить еще одну партию во второй половине 2024 года.

Как напоминает агентство, в конце мая Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории Украины и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 млрд. евро в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Украина
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
25.04.2013
Перу, наконец, закупит российский танк Т-90С?
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
19.12.2012
Китайский фактор АСЕАН
19.11.2012
Перу рассматривает возможность покупки ОБТ «Леопард-2A4» из состава СВ Испании
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 08:57
  • 2
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 07:15
  • 2660
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 04:10
  • 1
Российский FPV-дрон подорвал украинский Т-64 на харьковском направлении
  • 16.07 03:36
  • 1
Согласен на капитуляцию ВСУ: почему Сырский не верит в победу Украины
  • 16.07 01:47
  • 2
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 15.07 22:59
  • 0
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 15.07 21:43
  • 0
О "дальних и ближних ракетах".
  • 15.07 19:46
  • 0
О поддержке Западом/НАТО Украины в перспективе, в том числе ближайшей
  • 15.07 17:39
  • 0
Историческая ненависть двух народов
  • 15.07 17:38
  • 0
Воздушная разведка – путь длиною более чем в два века
  • 15.07 17:32
  • 2
"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие
  • 15.07 15:43
  • 32
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 15.07 13:09
  • 2
«Российский двигатель РД-33 не альтернатива»: индийские самолеты Tejas не могут получить американские силовые установки
  • 15.07 08:55
  • 1
Американские ракеты теперь долетят до Сибири
  • 14.07 18:42
  • 104
В США оценили российские Су-34 с УМПК