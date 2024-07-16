Испания отгрузила Украине 10 ОБТ Leopard 2А4

ЦАМТО, 15 июля. Правительство Испании направило Киеву новую партию из 10 основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2А4.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в распространенном 15 июля пресс-релизе Министерства обороны королевства.

"Началась транспортировка на Украину 10 ОБТ Leopard 2А4, которые прошли полный процесс ремонта на заводе Santa Barbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра (Севилья), а также соответствующие испытания для проверки их работоспособности", – говорится в сообщении.

Согласно ведомству, танки прибудут в польский порт до следующих выходных. После этого груз будет передан ВСУ и транспортирован по суше до пункта назначения.

Таким образом, с начала конфликта Мадрид передал Киеву в общей сложности 20 таких танков и планирует отправить еще одну партию во второй половине 2024 года.

Как напоминает агентство, в конце мая Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории Украины и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 млрд. евро в 2024 году.