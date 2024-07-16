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ТАСС

В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты

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Украинская ракета "Нептун"
Украинская ракета "Нептун".
Источник изображения: https://diana-mihailova.livejournal.com/

Украинские власти постоянно жалуются на нехватку дальнобойных средств поражения, призывая западные страны увеличить их поставки

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украина ведет разработку собственных дальнобойных ракет, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Кроме дронов, да, мы занимаемся другими системами, которые дадут нам возможность быть более дальнобойными. Разработки есть", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, есть ли на Украине разработки дальнобойных ракет.

Украинские власти постоянно жалуются на нехватку дальнобойных средств поражения, призывая западные страны увеличить их поставки.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что украинские военные не могут сами использовать дальнобойное оружие Запада, решения о нанесении ударов принимают предоставившие его страны. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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