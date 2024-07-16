ВС РФ получили партию модернизированных дальних перехватчиков МиГ-31

ОАК: МО получило первую в 2024 году партию истребителей-перехватчиков МиГ-31

МОСКВА, 15 июля/ Радио Sputnik. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны первую в этом году партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию, сообщили в гкорпорации.

"Модернизированные МиГ-31 обладают высокими боевыми характеристиками и способны успешно решать задачи в современных условиях", – приводит телеканал "Россия 24" фрагмент видеоматериала.

Отправку боевых машин оборонному ведомству России произвел филиал ПАО "ОАК" Нижегородский авиастроительный завод "Сокол".

МиГ-31 – советский и российский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, первый боевой самолет четвертого поколения. Боевая машина предназначена для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах во всепогодных метеоусловиях.

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