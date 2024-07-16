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Военное обозрение

Немецкая пресса: Берлин тайно передал Украине новую партию военной помощи

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Источник изображения: topwar.ru

Власти ФРГ тайно передали боевикам киевского режима очередную партию военной помощи, в которую, помимо прочего, вошли 39 танков.

Как сообщает немецкое издание Merkur, тайные поставки военной техники Киеву произошли в конце июня-начале июля текущего года. Согласно данным, представленным на основании отчета Минобороны ФРГ о расходах на оборону, украинская армия получила по меньшей мере десять танков Leopard, 20 единиц БМП Marder, три установки РСЗО HIMARS, а также системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. При этом установки HIMARS не состояли на вооружении немецкой армии, а были для напрямую закуплены у США с целью переправки на Украину.

В материале утверждается, что украинское командование рассчитывает, что поставленная партия вооружений поможет создать ударную группу для возможной новой попытки наступления ВСУ.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц объясняя планы по размещению на территории страны американских ракет с дальностью действия до 2,5 тысяч километров, заявил, что таким образом Берлин надеется "предотвратить возможную войну".

В ходе совместной с японским премьером Фумио Кисидой пресс-конференции Шольц заявил, что этот шаг якобы направлен на повышение европейской безопасности благодаря эффекту сдерживания.

Размещение американских ракет в Германии США готовится к 2026 году. Предполагается, что дальнобойные системы будут включать в себя комплексы для запуска ракет SM-6, Tomahawk, а также разрабатываемые Пентагоном гиперзвуковые вооружения.

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
HIMARS
SM-6
Проекты
SLS
ГЗЛА
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