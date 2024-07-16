Франция близка к покупке шведских самолетов ДРЛОиУ "ГлобалАй"

ЦАМТО, 15 июля. Франция находится на завершающей стадии переговоров по закупке самолетов ДРЛОиУ "ГлобалАй" шведской компании Saab на платформе реактивного самолета Global-6000 компании Bombardier, сообщает Intelligence Online.

Самолеты "ГлобалАй" должны заменить устаревшие E-3F "Сентри".

По информации ресурса, "ГлобалАй" был выбран на конкурсной основе, опередив ряд решений, включая E-7A "Веджтейл". Решение о покупке согласуется с обновленной оборонной стратегией Франции, направленной на усиление критически важных возможностей воздушной разведки и управления боевыми действиями.

По данным Intelligence Online, Франция заинтересована в покупке 6-8 самолетов "ГлобалАй" для замены эксплуатирующихся с 1990-х годов E-3F "Сентри" на базе "Боинг-707".

Предстоящее приобретение может символизировать углубление сотрудничества между Францией и Швецией в сфере обороны. Сделка обсуждалась во время государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Швецию в январе 2024 года. В числе других тем переговоров называли: участие Швеции во французской программе Future Air Combat System (SCAF) и других оборонных проектах, включая ударные БЛА.

Как сообщал ЦАМТО, "ГлобалАй", размещенный на платформе коммерческого реактивного самолета Global-6000 компании Bombardier, является дальнейшим развитием разработанных Saab систем ДРЛОиУ. Самолет оснащен новой надфюзеляжной РЛС "Эриай ER" S-диапазона (2-4 ГГц) с активной антенной решеткой с электронным сканированием, разработанной с использованием современной элементной базы на основе нитрида галлия (GaN). Как заявлено, "Эриай ER" устойчива к воздействию помех, на 70% увеличивает дальность обнаружения малозаметных воздушных целей и позволяет обнаруживать крылатые ракеты в сложной помеховой обстановке. Дальность обнаружения станции превышает 650 км и может быть увеличена путем фокусировки энергии.

"ГлобалАй" также оснащен комплектом других активных и пассивных датчиков, которые обеспечивают дальнее обнаружение и идентификацию объектов в воздухе, на море и над землей. Предоставляя в режиме реального времени информацию подразделениям ВВС, СВ и ВМС, самолет обеспечивает ситуационную осведомленность и раннее обнаружение угроз. Его также можно использовать для невоенных задач, включая управление и координацию спасательных операций во время стихийных бедствий или крупных аварий на море или на суше.