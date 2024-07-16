Зеленский заявил, что Россия должна быть на второй конференции по Украине

Президент Украины отметил, что подготовку к конференции планируется завершить к ноябрю

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершить подготовку к которой планируется к ноябрю 2024 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Считаю, что представители России должны быть на втором саммите", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире украинского телемарафона.

Зеленский отметил, что подготовку к конференции планируется завершить к ноябрю. "Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту все будет готово", - добавил он.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР. Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали также делегации большинства членов ООН. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира.