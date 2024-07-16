СМИ: Китай пытался убедить страны ЕС принять альтернативный мирный план по Украине

По информации газеты South China Morning Post, в ЕС были шокированы результатом мартовской встречи со специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем, который незадолго до этого посетил Россию

ГОНКОНГ, 15 июля. /ТАСС/. Пекин пытался убедить страны ЕС принять китайско-бразильский план урегулирования конфликта на Украине, который бы учитывал озабоченности России в сфере безопасности. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на европейских чиновников.

По данным собеседников издания, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц были уверены, что Китай направит своих представителей на конференцию по Украине в Швейцарии. Тем не менее китайская сторона воздержалась от присутствия на встрече и незадолго до конференции обратилась к посольствам стран ЕС с предложением рассмотреть альтернативный план урегулирования конфликта, подготовленный совместно с Бразилией. Согласно этой инициативе, организаторам конференции в Швейцарии следовало предоставить России место за столом переговоров и провести "честное обсуждение" всех предложений по урегулированию конфликта. Китайско-бразильский план также учитывал озабоченности России в сфере безопасности, указывает газета.

SCMP отмечает, что в ЕС были шокированы результатом мартовской встречи со специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем, который незадолго до этого посетил Россию. По словам источника издания, китайский дипломат проинформировал европейских коллег об уверенности Москвы в неизбежном поражении Киева и рекомендовал пересмотреть оценки обстановки на Украине.

23 мая по итогам встречи главы МИД КНР Ван И со спецпредставителем президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что единственный путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через диалог и переговоры. Китай и Бразилия предложили провести "в подходящее время" международную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов".

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР. Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали также делегации большинства членов ООН. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира.