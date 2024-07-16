Венгрия считает, что для переговоров РФ и Украины потребуются усилия посредников

Политический советник главы венгерского правительства Балаж Орбан отметил, что главное слово должны сказать ведущие мировые центры силы

БУДАПЕШТ, 15 июля. /ТАСС/. Поездки премьер-министра Виктора Орбана с миротворческой миссией в Киев и Москву показали, что для организации переговоров между Россией и Украиной потребуются посреднические усилия третьих стран. Такое мнение выразил политический советник и однофамилец главы венгерского правительства Балаж Орбан, рассказывая о визитах премьера на Украину, в Россию, Китай и США в период с 2 по 11 июля.

В Киеве Орбан провел 2 июля переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а через три дня встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам этих встреч у венгерского премьера сложилось убеждение в том, что "Украина и Россия решительно настроены продолжать борьбу", отметил советник. Поэтому "если не привлечь внешних посредников, то в ближайшие месяцы мы увидим очень серьезные разрушения" в ходе военных действий на Украине, пояснил Балаж Орбан.

По его словам, Венгрия считает, что "может сыграть важную посредническую роль" в урегулировании украинского конфликта, однако главное слово должны сказать ведущие мировые центры силы. "В международной политике есть несколько игроков, с которыми стоит вести переговоры и поощрять их к совместным действиям", - заявил советник премьера. Он уточнил, что к их числу относятся США, Евросоюз, Китай и, возможно, Турция.

Миссия Орбана

Во время 10-дневной миротворческий миссии премьер-министр Венгрии побывал, помимо Киева и Москвы, в Пекине, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Затем он посетил Вашингтон, где на полях саммита НАТО провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По завершении совещания альянса он отправился в штат Флорида в гости к экс-президенту США Дональду Трампу, с которым также обсудил пути урегулирования украинского конфликта. После этого Орбан заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах и возвращения в Белый дом Трамп "решит эту проблему".

"Соединенные Штаты должны сыграть ключевую роль [в урегулировании конфликта на Украине], в то время как европейская политика стала совершенно пустой. В этом вопросе европейская стратегическая автономия - миф. Европейцы следуют за администрацией Байдена, которая занята борьбой за политическое выживание. Самый важный вопрос для них сейчас - сможет ли Джо Байден вообще остаться в гонке за президентское кресло, поэтому внешняя политика их совершенно не волнует", - отметил советник премьера.

"В отличие от них Дональд Трамп открыто выступает за мир. Он говорит, что война никогда не должна была начаться и что, если бы он был президентом, конфликт [на Украине] не разгорелся бы", - сказал Балаж Орбан. Он рассказал, что присутствовал 11 июля на встрече премьер-министра Венгрии с экс-президентом США в его флоридском поместье Мар-а-Лаго и Трамп "подтвердил, что его приоритетом является мир". "Однако прежде всего ему необходимо получить политическую власть, поэтому в ближайшие месяцы никаких инициатив [с его стороны] в этом направлении не предвидится. Именно поэтому мы предлагаем Европе: если мы хотим сыграть решающую роль в урегулировании [украинского конфликта], то мы должны действовать сейчас", - подчеркнул советник венгерского премьера.