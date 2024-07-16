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ТАСС

Источник: ФАБ-3000 с УМПК может поражать объекты на удалении до 50-60 км

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Фугасные бомбы ФАБ-3000
Фугасные бомбы ФАБ-3000.
Источник изображения: Telegram-канал Минобороны России

Это связано с ее тяжестью и тем, что у нее немного другие баллистические коэффициенты, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Фугасные авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) могут поражать объекты противника на удалении до 50-60 км. Об этом ТАСС заявил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Бомба, хоть и планирующая, по сути, летит по баллистической траектории. Мне известно, что ФАБ-250 - ФАБ-1500 летают на дальность примерно 60-70 км. ФАБ-3000 - все зависит от высоты и скорости сброса бомбы. Я думаю, в пределах где-то 50-60 км, потому что она потяжелее, у нее баллистические коэффициенты немного другие. [Почему] километров 50-60, не меньше, потому что иначе [самолеты] уже попадают в зону действия ПВО [противника]", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "трудно придумать цель, которую она не может взять". "Это получается очень мощное трехтонное высокоточное оружие", - отметил собеседник агентства.

Накануне Минобороны РФ впервые сообщило о применении ФАБ-3000 в зоне СВО с истребителя-бомбардировщика Су-34. Боеприпасом массой более 3 тонн был нанесен удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Ростехе, специалисты работают над усовершенствованными УМПК для авиабомб, которые позволят значительно повысить дальность применения боеприпасов. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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