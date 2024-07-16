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Военное обозрение

Reuters: Украинцы больше не хотят воевать против России

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Источник изображения: topwar.ru

Граждане Украины больше не хотят принимать участие в боевых действиях против российской армии. Об этом в интервью агентству Reuters заявил один из военных комиссаров киевского режима с позывным Фантомас. По его словам, сейчас большая часть украинцев приходит на призывные пункты в надежде получить отсрочку от призыва на военную службу.

Насколько мне известно, большинство очередей на призывных пунктах состоит из людей, которые хотят получить какое-то освобождение от военной службы

,

– откровенно признался Фантомас.

Он добавил, что сейчас ТЦК с трудом справляются с наплывом людей, которые хотят обновить свои данные до крайнего срока 16 июля.

Кроме откровений сотрудника территориального центра комплектования, в материале Reuters есть и личные наблюдения, сделанные в украинской столице.

При виде военных, раздающих призывные документы на окраине Киева, один мужчина убежал в ближайший магазин, а другой отказался даже остановиться перед офицерами

,

– отмечается в публикации.

Напомним, после вступления в силу нового закона о мобилизации на Украине сотрудники ТЦК начали настоящую охоту на украинских мужчин. Их отлавливают на улицах, в общественном транспорте и заведениях общепита. В некоторых населенных пунктах, а также на дорогах появились блокпосты.

На фоне этого на Украине фиксируются массовые случаи коллективного бегства за границу. Украинские мужчины объединяются в группы по несколько десятков человек и пытаются выехать из страны на транспорте или переплыть реку Тиса. Во время таких попыток погибли уже 17 граждан Украины.

Добавим, что согласно новому закону о мобилизации, призыву на военную службу подлежат люди, имеющие инвалидность, а также лица, страдающие расстройствами психики.

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Страны
Россия
Украина
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