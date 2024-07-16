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"Ростех": в России работают над усовершенствованием модуля планирования и коррекции для ФАБ-3000

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Авиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000.
Источник изображения: © Минобороны России

ЦАМТО, 15 июля. В России работают над усовершенствованным вариантом универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для существенного увеличения дальности поражения авиабомб, в частности ФАБ-3000, следует из сообщения "Ростеха".

"Трехтонная авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) разработки КТРВ стала еще более грозным оружием. Она сочетает мощнейшее поражающее действие и высокую точность... Сейчас ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения боеприпасов", – цитирует "РИА Новости" сообщение госкорпорации.

Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, эффективность применения боеприпаса с УМПК получается высокая, а "сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки".

Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиационных бомб и позволяет выполнять полетное задание, не входя в зону поражения систем ПВО противника.

ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные УМПК, в зоне СВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Чемезов Сергей
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