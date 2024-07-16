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РИА Новости

Безопасность Путина усилена, заявил Песков

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Песков: безопасность Путина усилена независимо от атак на западных политиков

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, делается всё необходимое с учетом международной эскалации, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли вноситься изменения в планы рабочих поездок Путина, будет ли усилена его безопасность на фоне событий в США, связанных с покушением на экс-президента Дональда Трампа.

"Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам итак усилена, вне зависимости от упомянутых происшествий", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли вноситься изменения в планы рабочих поездок Путина и будет ли усилена его безопасность на фоне событий в США, связанных с покушением на экс-президента Дональда Трампа.

Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.

Кроме того, ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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