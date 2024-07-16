Войти
ТАСС

Кремлю известны подходы Орбана по Украине

259
0
0
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

При этом в Кремле не знают конкретного содержания письма премьер-министра Венгрии лидерам Евросоюза

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Кремль в курсе общих подходов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к украинскому урегулированию, но не знает конкретного содержания его письма лидерам Евросоюза. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта.

"Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал, но, разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках ЕС", - сказал Песков. Поэтому, продолжил пресс-секретарь, возможно, там есть какие-то нюансы, которые неизвестны Москве.

"Но общий подход господина Орбана нам известен", - подчеркнул представитель Кремля.

1 июля председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Венгрии. Предложения по украинскому урегулированию были составлены по итогам поездок премьер-министра Венгрии, который в период со 2 по 11 июля побывал на Украине, в России, Китае и США. Как сообщили в Будапеште, план Орбана "сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
06.10.2010
Интервью с вице-президентом ОАО «ТВЭЛ» Василием Константиновым для издания L'usine Nouvelle
12.11.2009
Двенадцать мудрецов: вперед за белым львом
15.09.2008
Салон гидроавиации в Геленджике выходит на новый уровень. Самые большие в мире самолеты-амфибии пошли в серийное производство
10.09.2008
К "Гидроавиасалону-2008" в Геленджике был проявлен большой интерес со стороны деловых кругов зарубежных стран - пресс-центр выставки
09.09.2008
"Гидроавиасалон-2008" в Геленджике стал площадкой для продвижения совместных авиационных программ
13.08.2008
Кто на новенького?
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 08:57
  • 2
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 07:15
  • 2660
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 04:10
  • 1
Российский FPV-дрон подорвал украинский Т-64 на харьковском направлении
  • 16.07 03:36
  • 1
Согласен на капитуляцию ВСУ: почему Сырский не верит в победу Украины
  • 16.07 01:47
  • 2
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 15.07 22:59
  • 0
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 15.07 21:43
  • 0
О "дальних и ближних ракетах".
  • 15.07 19:46
  • 0
О поддержке Западом/НАТО Украины в перспективе, в том числе ближайшей
  • 15.07 17:39
  • 0
Историческая ненависть двух народов
  • 15.07 17:38
  • 0
Воздушная разведка – путь длиною более чем в два века
  • 15.07 17:32
  • 2
"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие
  • 15.07 15:43
  • 32
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 15.07 13:09
  • 2
«Российский двигатель РД-33 не альтернатива»: индийские самолеты Tejas не могут получить американские силовые установки
  • 15.07 08:55
  • 1
Американские ракеты теперь долетят до Сибири
  • 14.07 18:42
  • 104
В США оценили российские Су-34 с УМПК