Кремлю известны подходы Орбана по Украине

При этом в Кремле не знают конкретного содержания письма премьер-министра Венгрии лидерам Евросоюза

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Кремль в курсе общих подходов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к украинскому урегулированию, но не знает конкретного содержания его письма лидерам Евросоюза. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта.

"Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал, но, разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках ЕС", - сказал Песков. Поэтому, продолжил пресс-секретарь, возможно, там есть какие-то нюансы, которые неизвестны Москве.

"Но общий подход господина Орбана нам известен", - подчеркнул представитель Кремля.

1 июля председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Венгрии. Предложения по украинскому урегулированию были составлены по итогам поездок премьер-министра Венгрии, который в период со 2 по 11 июля побывал на Украине, в России, Китае и США. Как сообщили в Будапеште, план Орбана "сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза".