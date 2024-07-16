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Известия.ru

Российский FPV-дрон подорвал украинский Т-64 на харьковском направлении

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российский FPV-дрон подорвал украинский Т-64 в зоне проведения специальной военной операции. Кадры 15 июля есть в распоряжении «Известий».


Это произошло на харьковском направлении. На записи видно, как беспилотник влетает в технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого танк загорается, а затем происходит взрыв.

Накануне FPV-дрон ВС России тараном сбил в небе ударный гексакоптер украинских боевиков. Сообщалось, что оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА), оценив обстановку, набрал нужную высоту, зашел на удобную траекторию и протаранил дрон ВСУ. Гексакоптер «Баба Яга» взорвался в воздухе.


ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
16.07.2024 04:10
Технологическая сетецентрическая война в зоне СВО. Нет уже решающих танковых сражений как на Курской дуге 1943,нет глобальных мешков в который попал Паулюс под Сталинградом в 1942.Конечно масштабы не те ,а задачи то ведь те же денацификация и присоединение исконно русских земель.
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