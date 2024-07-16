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Известия.ru

«Ростех» сообщил об усовершенствовании модулей планирования для авиабомб

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

«Ростех»: модули планирования для авиабомб усовершенствуют

«Ростех» начал работы по усовершенствованию вариантов модулей для значительного повышения дальности применения фугасных авиабомб (ФАБ) разных калибров. Об этом 15 июля говорится в Telegram-канале госкорпорации.

«Сейчас ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения боеприпасов», — уточняется в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, ФАБ-3000 с «умными» модулями используются в зоне специальной военной операции.

«Трехтонная авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) разработки КТРВ стала еще более грозным оружием. Она сочетает мощнейшее поражающее действие и высокую точность», — продолжили в «Ростехе».

Там напомнили, что Минобороны недавно применило в зоне спецоперации ФАБ-3000 с УМПК. По результатам объективного контроля, цель была поражена.

Тогда, 4 июля, военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ бомбой ФАБ-3000 нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Удар был нанесен в районе населенного пункта Глубокое.


«Эффективность получается высокая, а сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки», — прокомментировал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Россия
Украина
Компании
Корпорация ТРВ
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
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