"Ростех" рассчитывает значительно увеличить дальность поражения ФАБ-3000

"Ростех": в России усовершенствуют модуль планирования и коррекции для ФАБ-3000

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России работают над усовершенствованным вариантом универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для существенного увеличения дальности поражения авиабомб, в частности ФАБ-3000, следует из сообщения "Ростеха".

"Трехтонная авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) разработки КТРВ стала ещё более грозным оружием. Она сочетает мощнейшее поражающее действие и высокую точность... Сейчас ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения боеприпасов", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, эффективность применения боеприпаса с УМПК получается высокая, а "сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки".

Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиационных бомб и позволяет выполнять полетное задание, не входя в зону поражения систем ПВО противника.

ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные УМПК, в зоне СВО.

В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.