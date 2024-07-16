Войти
РИА Новости

"Ростех" рассчитывает значительно увеличить дальность поражения ФАБ-3000

256
0
0
Авиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000.
Источник изображения: © Минобороны России

"Ростех": в России усовершенствуют модуль планирования и коррекции для ФАБ-3000

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России работают над усовершенствованным вариантом универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для существенного увеличения дальности поражения авиабомб, в частности ФАБ-3000, следует из сообщения "Ростеха".

"Трехтонная авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) разработки КТРВ стала ещё более грозным оружием. Она сочетает мощнейшее поражающее действие и высокую точность... Сейчас ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения боеприпасов", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, эффективность применения боеприпаса с УМПК получается высокая, а "сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки".

Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиационных бомб и позволяет выполнять полетное задание, не входя в зону поражения систем ПВО противника.

ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные УМПК, в зоне СВО.

В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Чемезов Сергей
Похожие новости
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
27.08.2009
Реализованные возможности
25.08.2009
Новые крылья МАКСа
25.08.2009
Генеральный директор ГК "Ростехнологии" Сергей Чемезов: "МАКС-2009 удался!"
30.08.2007
Команда на взлет выполнена! На авиасалоне МАКС-2007 продемонстрированы новейшие самолеты и зенитные системы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 08:57
  • 2
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 07:15
  • 2660
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 04:10
  • 1
Российский FPV-дрон подорвал украинский Т-64 на харьковском направлении
  • 16.07 03:36
  • 1
Согласен на капитуляцию ВСУ: почему Сырский не верит в победу Украины
  • 16.07 01:47
  • 2
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 15.07 22:59
  • 0
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 15.07 21:43
  • 0
О "дальних и ближних ракетах".
  • 15.07 19:46
  • 0
О поддержке Западом/НАТО Украины в перспективе, в том числе ближайшей
  • 15.07 17:39
  • 0
Историческая ненависть двух народов
  • 15.07 17:38
  • 0
Воздушная разведка – путь длиною более чем в два века
  • 15.07 17:32
  • 2
"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие
  • 15.07 15:43
  • 32
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 15.07 13:09
  • 2
«Российский двигатель РД-33 не альтернатива»: индийские самолеты Tejas не могут получить американские силовые установки
  • 15.07 08:55
  • 1
Американские ракеты теперь долетят до Сибири
  • 14.07 18:42
  • 104
В США оценили российские Су-34 с УМПК