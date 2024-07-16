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ТАСС

Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР

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Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ ТАСС

Как отметил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, он превращается в "черную дыру" для американской экономики

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украина превратилась в черную дыру для американской экономики, и инвестиции Вашингтона в этот конфликт могут стать "прямым ударом по системе управления США". Такое мнение высказал глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру" он анализирует политическую ситуацию в США в связи с произошедшим на днях покушением на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. По мнению Медведчука, это покушение вписывается "в цепочку событий отчаянного положения, в которую попали американские демократы". Политик высказывает мнение, что в Соединенных Штатах "идет серьезный кризис управления страной" и "[президент Джо] Байден для США - что-то типа [генерального секретаря ЦК КПСС Леонида] Брежнева для позднего СССР, после которого страна, меняясь, может угодить в пропасть, а при нем еще может немного понаслаждаться спокойствием и застоем".

Украинский конфликт при Байдене, по словам Медведчука, становится для США тем, чем был Афганистан для СССР. Проигрыш США на Украине очевиден, считает лидер движения, но Байден пытается убедить американцев, что это не так, чтобы спасти престиж Соединенных Штатов, которые отчаянно и изо всех сил желают сохранить мировое лидерство.

Сегодня США пытаются доказать всему миру, что дружба с Вашингтоном дает продвижение страны по всем направлениям, но Украина - живое доказательство того, что это совершенно не так, отмечает Медведчук. Взяв курс на НАТО и ЕС, Украина стала самым бедным государством Европы, получила разрушительную войну на своей территории и, несмотря на беспрецедентную поддержку коллективного Запада, не смогла достичь результатов на поле боя.

США, по словам Медведчука, нужно показывать миру неисчерпаемость американских ресурсов, и они "врут напропалую, что будут помогать Украине вечно и бесконечно". "Получается не очень. Украина давно превратилась в черную дыру для американской и европейской экономики, а толку ни на поле боя, ни в дипломатических играх нет. Получается, инвестиции в украинскую войну не оправдываются, а это прямой удар по системе управления США", - подчеркивает он.

Лидер движения отмечает, что сегодня, когда Байден получил врага не только в лице России, но и Китая, играть роль мирового гегемона Вашингтону становится все сложнее. "Получается, нужна американская перестройка, но много американских государственных управляющих к этому не готовы, и они хотят спрятаться за спиной Байдена", - отмечает политик. Но "переиграть Трампа можно, только изменив общую политику американского управления, расставшись с идеей гегемонии и играя на реальных ресурсах, а не вымышленных", уверен он. "Сегодня трамписты - это американские прагматики, которые громят романтиков американского величия. А Байден сегодня представляет собой знамя, хоть и крайне дряхлое, этого былого величия, и масса американских управленцев отпускать его не хотят", - заключает Медведчук. 

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Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
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2 комментария
№1
16.07.2024 03:52
Удачное сравнение Байдена с Брежневым у обоих тараканы в голове.И управлять таким гигантским кораблем как государство у обоих не хватит сил.А что касается афгана , то остановка конфликта была политическим решением.Использовалось личное мнение афганских моджахедов да и руководству в СССР уже шли реформаторы.
0
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№2
16.07.2024 08:57
.  США теряют всего лишь малый процент от своего военного бюджета, и самое главное не теряет своих солдат.
   Так что это скорее для России очередной Афган, при чём в гораздо более тяжелой форме чем Афганистан для СССР.
   Всё же промышленность союза никто не бомбил, и военные корабли не топили)))
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