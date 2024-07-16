Новый надводный дрон предложили вооружить ракетными установками

Тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера "Визир" планируется вооружить легкими ракетами, разместив до восьми пусковых установок на один борт. Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) Михаил Даниленко.

"Такой катер может выполнить функцию носителя ракеты с малой поражающей мощностью, которая имеет свою видеокамеру, автономное управление джойстиком с земли. Можно положить небольшой заряд. Скорость ракеты небольшая, сама ракета – очень простое и дешевое изделие стоимостью порядка 500 тысяч рублей. И таких установок мы можем смонтировать на катере в количестве от шести до восьми единиц, которые могут нести заряд небольшой поражающей мощности, но который точечно дойдет, куда нужно, и осуществит подрыв", – сказал Даниленко.

Катерное производство Кингисеппского машиностроительного завода Mil.Press

По его словам, испытания дрона завершатся до конца июля и его предоставят заказчику.

"Это будет аппарат многоразового использования. Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства и в варианте огневой поддержки", – пояснил Даниленко.

Безэкипажный катер "Визир" впервые представили на международном военно-морском салоне "Флот-2024", который прошел в июне в Кронштадте.