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Flotprom

Новый надводный дрон предложили вооружить ракетными установками

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Тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера "Визир" планируется вооружить легкими ракетами, разместив до восьми пусковых установок на один борт. Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) Михаил Даниленко.

"Такой катер может выполнить функцию носителя ракеты с малой поражающей мощностью, которая имеет свою видеокамеру, автономное управление джойстиком с земли. Можно положить небольшой заряд. Скорость ракеты небольшая, сама ракета – очень простое и дешевое изделие стоимостью порядка 500 тысяч рублей. И таких установок мы можем смонтировать на катере в количестве от шести до восьми единиц, которые могут нести заряд небольшой поражающей мощности, но который точечно дойдет, куда нужно, и осуществит подрыв", – сказал Даниленко.

Катерное производство Кингисеппского машиностроительного завода

Mil.Press


По его словам, испытания дрона завершатся до конца июля и его предоставят заказчику.

"Это будет аппарат многоразового использования. Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства и в варианте огневой поддержки", – пояснил Даниленко.

Безэкипажный катер "Визир" впервые представили на международном военно-морском салоне "Флот-2024", который прошел в июне в Кронштадте.

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КМЗ
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