Адмирал ВМС США в отставке: НАТО в настоящее время находится на пике своего могущества

Источник изображения: topwar.ru

Отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Джеймс Ставридис считает, что альянс в настоящее время находится на пике своего могущества, помимо прочего обусловленного максимальным за всю историю сплочением союзников.

В интервью порталу The Cats Roundtable Ставридис отметил, что на момент основания НАТО включал 12 членов, тогда как в настоящее время их 32. Отставной американский адмирал добавил, что страны альянса совокупно способны поставить под ружье около трех миллионов военнослужащих, а также имеют на вооружении 800 боевых кораблей и 15 тысяч военных самолетов. Ставридис убежден, что эти силы способны обеспечить сдерживание России.

По мнению экс-главкома ОВС НАТО, в случае начала прямого противостояния с Россией силам альянса будет необходимо нейтрализовать Калининград, поскольку регион является своеобразным географическим разделом между прибалтийскими членами НАТО и другими членами военного блока. Ставридис считает необходимым попытаться пресечь попытки ВС РФ взять под контроль критически важный Сувалкский коридор, проходящий вдоль границы между Литвой и Польшей.

При этом ранее Ставридис констатировал, что Россия обладает мощным ледокольным флотом, который превосходит любые аналогичные силы стран НАТО. Отставной американский адмирал признает, что российские корабли этого типа обладают значительным наступательным потенциалом, превосходящим аналогичные силы стран Североатлантического альянса.