Войти
ТАСС

Гагин: ВСУ потеряли 80% самолетов с начала СВО

262
0
0
Сбитый российскими средствами ПВО самолет ВВС Украины. Скриншот видео
Сбитый российскими средствами ПВО самолет ВВС Украины. Скриншот видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Военный эксперт отметил, что Россия продолжает контролировать небо над Украиной

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Численность самолетов украинской армии с начала специальной военной операции сократилась на 80%, сообщил в беседе с ТАСС военный эксперт Ян Гагин.

"С начала спецоперации воздушная группировка ВСУ была сокращена процентов на 80%. А то, что осталось и не было уничтожено нами, - было хорошо спрятано, вышло с ремонта, а также передано странами восточной Европы. При этом Россия продолжает контролировать небо над Украиной", - сказал Гагин.

Он подчеркнул, что в связи с этим появление истребителей F-16 существенного изменения на линию фронта не окажут, поскольку самолет не соответствует современным требованиям воздушного боя.

10 июля пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о планах предоставить Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден заявил, что союзники по НАТО работают над тем, чтобы "украинские летчики применяли F-16 уже этим летом". Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что переданные истребители будут базироваться на украинской территории, однако отказался уточнить, сколько самолетов в общей сложности намечается поставить Киеву.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители, в случае их появления у ВСУ, будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
21.08.2023
В Британии признали, что НАТО вот-вот "сольет" Украину
15.08.2023
Запад уже задумался о подготовке Украины к наступлению в следующем году
26.06.2023
Нидерланды заключили контракт с бельгийской фирмой на пулеметы для ВСУ
19.06.2023
НА ТО и расчет: что альянс пообещал Украине в Брюсселе
24.04.2023
Польше придется отдать свои F-16 Украине
13.07.2021
Русские в воздухе: они прилетают с востока каждый июнь (Berlingske, Дания)
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 08:57
  • 2
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 07:15
  • 2660
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 04:10
  • 1
Российский FPV-дрон подорвал украинский Т-64 на харьковском направлении
  • 16.07 03:36
  • 1
Согласен на капитуляцию ВСУ: почему Сырский не верит в победу Украины
  • 16.07 01:47
  • 2
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 15.07 22:59
  • 0
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 15.07 21:43
  • 0
О "дальних и ближних ракетах".
  • 15.07 19:46
  • 0
О поддержке Западом/НАТО Украины в перспективе, в том числе ближайшей
  • 15.07 17:39
  • 0
Историческая ненависть двух народов
  • 15.07 17:38
  • 0
Воздушная разведка – путь длиною более чем в два века
  • 15.07 17:32
  • 2
"Достанет до Урала". США перебросят в Европу "запрещенное" оружие
  • 15.07 15:43
  • 32
Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?
  • 15.07 13:09
  • 2
«Российский двигатель РД-33 не альтернатива»: индийские самолеты Tejas не могут получить американские силовые установки
  • 15.07 08:55
  • 1
Американские ракеты теперь долетят до Сибири
  • 14.07 18:42
  • 104
В США оценили российские Су-34 с УМПК