Гагин: ВСУ потеряли 80% самолетов с начала СВО

Военный эксперт отметил, что Россия продолжает контролировать небо над Украиной

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Численность самолетов украинской армии с начала специальной военной операции сократилась на 80%, сообщил в беседе с ТАСС военный эксперт Ян Гагин.

"С начала спецоперации воздушная группировка ВСУ была сокращена процентов на 80%. А то, что осталось и не было уничтожено нами, - было хорошо спрятано, вышло с ремонта, а также передано странами восточной Европы. При этом Россия продолжает контролировать небо над Украиной", - сказал Гагин.

Он подчеркнул, что в связи с этим появление истребителей F-16 существенного изменения на линию фронта не окажут, поскольку самолет не соответствует современным требованиям воздушного боя.

10 июля пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о планах предоставить Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден заявил, что союзники по НАТО работают над тем, чтобы "украинские летчики применяли F-16 уже этим летом". Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что переданные истребители будут базироваться на украинской территории, однако отказался уточнить, сколько самолетов в общей сложности намечается поставить Киеву.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители, в случае их появления у ВСУ, будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.